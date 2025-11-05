Nicola Ricciardi, poeta e narratore, racconta a Telenord 'Il piacere di scrivere'

Nicola Ricciardi, poeta e scrittore originario di Maddaloni, racconta a Telenord la sua passione per la scrittura, iniziata a quindici anni. Diplomato in Economia e con esperienze nell’Esercito e nella Polizia di Stato, vive a Genova dal 2013. Ha pubblicato «Aforismi scelti» (2017), «Petali di Poesia» (2019) e presenta la sua ultima opera, Il destino di un cane, tra oltre 850 aforismi, 200 poesie e trenta racconti brevi.

