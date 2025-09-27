Nicholas, 24 anni e senza braccia, conquista la patente di guida: "Il mio più grande sogno è fare una famiglia"

Nicholas Deplano ha 24 anni, è nato senza braccia e ieri ha coronato un traguardo che rincorreva da sei anni: ottenere la patente di guida. DJ e producer, vive a Badalucco, nell’entroterra imperiese, e ora potrà spostarsi autonomamente per lavoro e per la sua famiglia.

Autonomia – “Non potevo sempre dipendere da mio papà o mio fratello”, racconta. Cresciuto in un paese di 1.200 abitanti, non ha mai avuto la possibilità di usare un motorino o mezzi pubblici senza difficoltà. Per lui guidare significa libertà e la possibilità di aiutare anche la madre, che non ha la patente.

Iter lungo – Per ottenere la licenza di guida ha affrontato sei anni di attese e commissioni mediche. “Essendo il primo in Liguria c’era un po’ di ignoranza su queste pratiche”, spiega. La sua auto è stata adattata in un anno con rialzo del sedile, pedali avvicinati e comandi vocali. “È tutto sicuro, studiato con medici e meccanici”.

Passioni – La musica è il suo lavoro e il suo mezzo di inclusione. “Vorrei aprire uno studio di registrazione per togliere i ragazzi dalla strada e insegnare empatia attraverso la musica”. Amante dei rally e del simracing, sogna di diventare copilota con il fratello. Ha scoperto anche la pittura, realizzando quadri astratti con il calco del piede.

Sogni e messaggio – “Il mio motto è: se vuoi farlo, fallo. Non farti fermare da nessuno”. In futuro spera di creare una famiglia e trasmettere valori di integrazione. Intanto, pensa a portare la sua esperienza nelle scuole per sensibilizzare sulle disabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.