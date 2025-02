Neve, il sindaco di Mignanego contro Città Metropolitana: "Statale chiusa e provinciali sporche"

La statale 35 dei Giovi è chiusa per frana. L'alternativa per raggiungere la Vallescrivia da Mignanego è rappresentata dalla strada provinciale che sale al santuario della Vittoria e scende poi a Savignone.

Al termine di una giornata nevosa, come non si registrava da anni, però, il sindaco Michele Malfatti tuona contro Città Metropolitana di Genova per come è stata mantenuta l'arteria per l'intero sabato:

"Un qualcosa di inacettabile. Purtroppo, su questa strada, non c'è mai adeguata attenzione, ma in un contesto che registra la chiusura della statatale, gestita da Anas, mi sarei aspettato più impegno. Abbiamo ricevuto molte lamentele di persone che non fanno distinzione tra Comune ed ente Metropolitano. Così non va bene".

La replica del consigliere delegato Andrea Rossi: "Restituiamo al mittente le critiche, abbiamo compiuto tre passaggi di sale e quattro con lo spazzaneve. Purtroppo, se continua a nevicare, gli interventi vengono in parte vanificati. Non posso condividere quanto affermato dal sindaco".

