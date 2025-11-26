Nervi: tutela del verde e consumo di suolo, tutte le incognite sul futuro dell'area Campostano
di Luca Pandimiglio
Parlano Tiziana Ravano, Presidente Civ Mare Nervi Confesercenti, e Roberta Lolli consigliere municipale Vince Genova
Un servizio che accende i riflettori sul destino dell’area Campostano, tra esigenze di tutela del verde e timori per un possibile aumento del consumo di suolo. Al microfono del nostro inviato Luca Pandimiglio intervengono Tiziana Ravano, presidente del Civ Mare Nervi Confesercenti, e Roberta Lolli, consigliere municipale di Vince Genova, che offrono punti di vista differenti sulle prospettive e le criticità del progetto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita
26/11/2025
di Simone Galdi
Genova: stop a erogazione acqua a Sestri Ponente e Pegli bassa, autobotti in azione
26/11/2025
di Simone Galdi
Kenya e Italia unite dalla campagna Conad nella lotta contro la violenza sulle donne
26/11/2025
di Redazione