Attualità

Nervi: tutela del verde e consumo di suolo, tutte le incognite sul futuro dell'area Campostano

di Luca Pandimiglio

Parlano Tiziana Ravano, Presidente Civ Mare Nervi Confesercenti, e Roberta Lolli consigliere municipale Vince Genova

Un servizio che accende i riflettori sul destino dell’area Campostano, tra esigenze di tutela del verde e timori per un possibile aumento del consumo di suolo. Al microfono del nostro inviato Luca Pandimiglio intervengono Tiziana Ravano, presidente del Civ Mare Nervi Confesercenti, e Roberta Lolli, consigliere municipale di Vince Genova, che offrono punti di vista differenti sulle prospettive e le criticità del progetto.

