Nervi si divide: polemiche sul nuovo supermercato a Campostano, la parola ai cittadini

di Katia Gangale - Luca Pandimiglio

Le preoccupazioni riguardano l’impatto sul traffico, il rischio di snaturare l’identità del quartiere e la sostenibilità commerciale per le piccole attività

L'ipotesi di un nuovo supermercato in arrivo a Nervi, nell'area di Campostano, sta sollevando forti polemiche tra i residenti.

 

A prendere posizione è Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare, che insieme ad alcuni cittadini esprime dubbi e perplessità su un progetto destinato a far discutere ancora a lungo.

