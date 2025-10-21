Nervi si divide: polemiche sul nuovo supermercato a Campostano, la parola ai cittadini
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Le preoccupazioni riguardano l’impatto sul traffico, il rischio di snaturare l’identità del quartiere e la sostenibilità commerciale per le piccole attività
L'ipotesi di un nuovo supermercato in arrivo a Nervi, nell'area di Campostano, sta sollevando forti polemiche tra i residenti.
Le preoccupazioni riguardano l’impatto sul traffico, il rischio di snaturare l’identità del quartiere e la sostenibilità commerciale per le piccole attività.
A prendere posizione è Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare, che insieme ad alcuni cittadini esprime dubbi e perplessità su un progetto destinato a far discutere ancora a lungo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Gianni Ratto ad Gestione Mercato: “Servono formazione e contratti giusti per superare il precariato”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Monti editore Telenord: “Comunicazione e territorio, così costruiamo il futuro con i giovani”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti