Nervi, partono i lavori al molo del porticciolo. Ravano (Civ Nervi Mare): “Si rischia di perdere una fetta importante di turismo”

Partiranno quest'oggi i lavori di messa in sicurezza del molo di Nervi, danneggiato dalle recenti mareggiate. Il Comune di Genova ha disposto un’ordinanza che prevede il divieto di transito, accesso e sosta nell’area del pontile dal 25 maggio al 25 giugno, anche se secondo le stime gli interventi dovrebbero concludersi in circa dieci giorni lavorativi.

Le operazioni riguarderanno la stabilizzazione del fondale e il ripristino della struttura del molo. In questi giorni sono già iniziate le attività preliminari di ispezione subacquea con riprese video, necessarie per verificare lo stato dell’infrastruttura prima dell’avvio effettivo del cantiere. I lavori saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Eso Strade S.r.l. e Ilset S.r.l., con il supporto della società Barracuda S.r.l., su incarico della Direzione Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture del Comune di Genova.

A preoccupare, però, sono soprattutto le conseguenze che la chiusura potrebbe avere sulle attività economiche e turistiche del quartiere, già alle prese con una stagione estiva iniziata tra difficoltà e incertezze.

A sottolinearlo è stata Tiziana Ravano, presidente del CIV Nervi Mare, che ha evidenziato come i commercianti abbiano appreso la notizia principalmente dagli organi di stampa senza ricevere informazioni dettagliate sulle modalità operative della chiusura.

Secondo Ravano, il problema principale riguarda la mancanza di indicazioni precise su tempi, accessibilità e utilizzo dello specchio acqueo davanti al porticciolo. Una situazione che rischia di penalizzare non solo il traffico turistico legato ai battelli, ma anche le attività sportive e ricreative che operano sul mare, come canoe, sup e canottaggio.

Il servizio battelli, attivo normalmente dal 30 marzo al 31 dicembre, rappresenta infatti una delle principali porte di accesso turistico a Nervi. Ogni giorno arrivano imbarcazioni dirette verso il Golfo Paradiso e il Tigullio, portando visitatori interessati alla passeggiata Anita Garibaldi, ai parchi e ai musei del quartiere. Da giugno sarebbe dovuto partire anche il collegamento con le Cinque Terre, motivo per cui la sospensione rischia di incidere pesantemente sull’indotto commerciale.

Secondo il CIV, la situazione si inserisce in un contesto già complicato per il territorio. Dopo l’annullamento dei Balletti di Nervi e l’assenza di eventi alternativi promossi sul territorio, la possibile interruzione dei collegamenti via mare rischia infatti di ridurre ulteriormente l’afflusso turistico in uno dei momenti più importanti della stagione.

La presidente Ravano ha espresso preoccupazione anche per i possibili ritardi dei lavori, ricordando come le condizioni meteo marine possano facilmente rallentare le operazioni. Mareggiate o maltempo potrebbero infatti allungare i tempi del cantiere, con ripercussioni ancora maggiori sulle attività economiche della zona.

Tra i temi affrontati anche quello della posidonia accumulata nel porticciolo, che nelle ultime settimane ha creato disagi legati agli odori e al decoro dell’area. Ravano ha però riconosciuto la collaborazione di AMIU Genova e del municipio, che avrebbero già avviato interventi per migliorare la raccolta dei rifiuti e programmare la rimozione della posidonia.

Dal CIV arriva quindi una richiesta precisa all’amministrazione: maggiore chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità operative dei lavori, così da permettere ai commercianti e alle attività del territorio di organizzarsi per tempo.

Nonostante le difficoltà, Nervi continua comunque a puntare sulla propria attrattività turistica. “La stagione per noi è già iniziata”, ha spiegato Ravano, ricordando come il quartiere benefici di un microclima che richiama visitatori praticamente tutto l’anno. L’invito rivolto ai turisti resta quindi quello di continuare a frequentare Nervi, i suoi locali, i parchi e il lungomare, nella speranza che la situazione possa tornare presto alla normalità.

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