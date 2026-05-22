Affitti brevi, Confedilizia e Fiaip Liguria bocciano la proposta di legge regionale di AVS

Il dibattito sugli affitti brevi torna al centro del confronto politico e immobiliare in Liguria. La proposta di legge regionale presentata da AVS divide infatti istituzioni e operatori del settore, con Confedilizia e FIAIP che esprimono una netta contrarietà al provvedimento.

Secondo le due associazioni, le nuove misure rischierebbero di introdurre ulteriori vincoli burocratici e limitazioni per proprietari e operatori turistici, con possibili ripercussioni sul mercato immobiliare e sull’economia legata all’accoglienza. Un tema particolarmente delicato in una regione come la Liguria, dove il turismo rappresenta una voce strategica e gli affitti brevi costituiscono una parte importante dell’offerta ricettiva.

A discuterne a Telenord, nel corso di un intervento a Liguria Live, sono Massimo Segalerba (vicepresidente regionale Fiaip) e Paolo Prato (presidente Confedilizia Liguria), che analizzano contenuti e criticità della proposta di legge, soffermandosi sulle conseguenze per il comparto immobiliare, per i piccoli proprietari e per il sistema turistico regionale.

Nel corso dell’intervista emerge anche il tema dell’equilibrio tra diritto alla casa, sviluppo turistico e libertà d’impresa, in un confronto che si annuncia destinato a proseguire anche nei prossimi mesi.

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