Giochi Preziosi, il fondatore Enrico pronto a cedere l'azienda di famiglia ai cinesi di Superhisen
di Redazione
Il gruppo cinese Superhisen si preparerebbe ad assumere il controllo di Giochi Preziosi subentrando al fondatore Enrico Preziosi, imprenditore ed ex presidente del Genoa.
Secondo indiscrezioni, Superhisen Corporation (uno dei principali fornitori della catena di giocattoli) e la famiglia Preziosi avrebbero firmato un memorandum d’intesa per il salvataggio del gruppo. La manovra prevederebbe un aumento di capitale di circa 80 milioni da parte di Superhisen per salire alla quota di maggioranza dell'azienda al fianco di altri investitori internazionali.
Se l'operazione andrà in porto, si chiuderà l'era di Enrico Preziosi alla guida dell'azienda di famiglia, da lui fondata nel 1978.
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Tags:preziosi
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