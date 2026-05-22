Genova, affondato il ventunesimo cassone della diga foranea

È stato affondato il ventunesimo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova appartenente alla tipologia di grandi dimensioni, 67 metri di lunghezza, 30 di larghezza e quasi 34 di altezza, più alto di un palazzo di dieci piani. L'opera è realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il cassone rientra tra gli elementi prefabbricati che costituiscono la struttura portante della nuova barriera, la cui installazione richiede operazioni ad alta complessità tecnica in ambiente marino. "Operare in mare aperto significa lavorare in condizioni in continuo cambiamento, senza superfici stabili e con il costante movimento delle onde - rimarca il consorzio in una nota -. Nonostante ciò tutte le fasi, anche le più delicate, vengono gestite con un controllo continuo della qualità del materiale durante il pompaggio, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e precisione".

La realizzazione dei mega cassoni avviene nel cantiere dedicato di Vado Ligure (Savona), dove è impiegata la Tronds Barge 33, una chiatta semisommergibile lunga 110 metri e larga 45 metri. Si tratta di una piattaforma altamente specializzata che può immergersi fino a 20 metri sotto il livello del mare, permettendo di lavorare in condizioni più stabili e facilitando le operazioni di costruzione e messa in acqua dei cassoni, anche in un contesto complesso come quello marino.

In parallelo alla posa dei cassoni di base, proseguono le lavorazioni della sovrastruttura in mare. Un elemento particolarmente innovativo del progetto riguarda la produzione del calcestruzzo per le coperture dei cassoni, che avviene direttamente in mare grazie a un doppio impianto installato su una chiatta galleggiante, operativa a circa 800 metri dalla costa. In pratica, una vera e propria fabbrica offshore: di giorno produce calcestruzzo direttamente sul posto, mentre nelle ore serali rientra in porto per il rifornimento delle materie prime.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.