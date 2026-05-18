Serravalle Designer Outlet firma un progetto artistico con Greg Goya

SERRAVALLE SCRIVIA – Serravalle Designer Outlet — parte del Gruppo McArthurGlen — rinnova il proprio impegno nella promozione dell’arte come strumento di valorizzazione culturale e di connessione tra luoghi, attraverso un progetto sviluppato in collaborazione con Greg Goya.

The Road Not Taken è l’installazione interattiva firmata da Greg Goya, protagonista di una performance live nella piazza centrale di Serravalle Designer Outlet. Ispirata all’omonimo e celebre poema di Robert Frost, l’opera invita i visitatori del Centro a riflettere sulle proprie scelte, sui percorsi intrapresi e su quelli ancora possibili, trasformando la fruizione artistica in un’esperienza partecipativa.

L’installazione sarà infatti completata anche grazie al contributo del pubblico: a partire dal 26 maggio, i visitatori potranno personalizzarla rispondendo all’invito dell’artista e prendendo parte attiva al processo creativo.

Il 26 maggio alle ore 16:30 il pubblico è calorosamente invitato a prendere parte alla finalizzazione dell’opera, collaborando attivamente con l’artista e lasciando il proprio segno su un progetto che diventa esperienza condivisa. Un’occasione unica per vivere l’arte da protagonisti, contribuendo alla creazione di un’opera collettiva che riflette sogni, percorsi e aspirazioni.

L’opera porta il linguaggio visivo di Greg Goya nel contesto urbano, contribuendo a costruire una narrazione unitaria fondata sul tema del viaggio e della consapevolezza. Al centro dell’intervento, l’opera si sviluppa attorno alla domanda “Qual è la prossima destinazione che vuoi raggiungere nella tua vita?”, che diventa elemento chiave del percorso e invito a una riflessione personale.

“Con The Road Not Taken rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nel rendere Serravalle non solo una destinazione di shopping, ma uno spazio sempre più culturale ed esperienziale. La collaborazione con Greg Goya ci permette di portare un linguaggio artistico contemporaneo e partecipativo al centro dell’esperienza, coinvolgendo direttamente i visitatori in un momento creativo collettivo. Questo progetto riflette la nostra visione: valorizzare il territorio e creare connessioni significative tra persone, arte e luoghi, offrendo occasioni di ingaggio autentico che vanno oltre la dimensione del retail”, Cinzia Molteni, Responsabile Marketing di Serravalle Designer Outlet.





“La collaborazione con McArthurGlen Serravalle Designer Outlet ha un valore particolare nella mia carriera. Arrivo infatti da un periodo di grandi cambiamenti, personali e artistici. La mia arte si è fatta più pulita, minimalista e concettuale. Per questo motivo la proposta del team di Serravalle, di lavorare ad un’opera che raccontasse il tema del viaggio, dei cambiamenti e delle nuove direzioni, è arrivata davvero nel momento giusto. Ne è nata una grande scultura interattiva, un globo spoglio del suo significato geografico sul quale le persone possono scrivere e raccontarsi. I cambiamenti, il futuro e i viaggi dei partecipanti riempiranno la sua superficie”, afferma Greg Goya.

Il lavoro dell’artista si distingue per un approccio diretto e immediato, capace di tradurre in forma visiva concetti semplici ma centrali nell’esperienza individuale. Attraverso messaggi essenziali e accessibili, l’intervento invita a soffermarsi su dimensioni spesso trascurate nella quotidianità, attivando una relazione spontanea tra opera e pubblico.

Il progetto si inserisce in un processo di ridefinizione dello spazio, inteso non solo come luogo di transito o di consumo, ma come ambiente capace di accogliere narrazioni e pratiche culturali. In questo quadro, l’arte si configura come un filone strategico e continuativo per Serravalle Designer Outlet e per il Gruppo McArthurGlen: un dispositivo di senso che attiva un dialogo con il territorio e con le comunità che lo abitano, invitando a una fruizione più consapevole del tempo e dello spazio e introducendo una dimensione di esperienza che eccede la funzione economica del luogo.

About Greg Goya

Greg Goya nasce a Torino (Italia), dove dal 2022 esplora il mondo dell’arte urbana. Crea le Fast Art, opere di street art partecipata che interpretano la ricerca di immediatezza nella società attuale.





La sua arte parla il linguaggio della generazione Z, stretta tra social network, fast fashion e app d’incontri ma veicola messaggi universali e fortemente emotivi. Per questo motivo l’artista definisce la sua arte “fast”: capace di creare velocemente emozioni nello spettatore.





Le visualizzazioni delle opere dello street artist sui social media sono milioni, e centinaia sono le persone che si radunano durante le performance di Fast art per partecipare. Sono spettatori di tutte le età e nazioni. Dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Spagna, Francia e Germania, fino ad arrivare alla Corea: le performance di Greg si contano in tutto il mondo.





I social media sono stati sicuramente il trampolino di lancio per l’artista, che oggi conta più di 1.7 milioni suddivisi tra Instagram, TikTok e YouTube. Ciò fa di Greg Goya uno degli artisti più seguiti sul web a livello mondiale.





Nato come ibrido tra street e performance artist, l’artista ha trasformato la sua arte in un vero e proprio media, con cui gli spettatori interagiscono scrivendo o dipingendo. L’esperienza dell’opera non si limita alla realtà, ma prosegue sui social nella sezione commenti: in questo spazio si crea un’interazione che valica il confine tra offline e online.





About McArthurGlen

McArthurGlen Group, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 600.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l'azienda gestisce 22 designer outlet in 8 paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di circa 5.5 miliardi di euro.

I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati, offrendo a quasi 90 milioni di clienti amanti della moda, risparmi tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta.

Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader globale nella proprietà di destinazioni premium per lo shopping, la ristorazione, l’intrattenimento e progetti mixed-use.

Parte della continua espansione del portafoglio del Gruppo prevede nuove fasi per i centri di Vancouver, West Midlands, Málaga e Roosendaal.

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