Ricrea Steel Challenge, gioco di squadra per creare un modello virtuoso in Liguria

GENOVA - La Liguria si conferma laboratorio attivo di sostenibilità e partecipazione, grazie a un sistema integrato di iniziative che coinvolgono scuole, cittadini e istituzioni nella promozione della raccolta differenziata dell’acciaio e dell’economia circolare. Si è svolta oggi, presso il Palateknoship di Genova, la finale della prima edizione di Ricrea Steel Challenge, il progetto educativo promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che ha portato nelle scuole liguri un percorso innovativo dedicato al riciclo degli imballaggi in acciaio come barattoli del pomodoro, scatolette di tonno, bombolette spray, latte per l’olio, tappi per bottiglie e coperchi per vasetti. All’evento conclusivo hanno partecipato oltre 2.000 alunni tra scuole elementari e medie, provenienti da tutta la Liguria.

Realizzata in collaborazione con Amiu e Acam Ambiente Gruppo Iren l’iniziativa, completamente gratuita e rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha coinvolto 6.100 studenti di 58 istituti della Liguria con un originale percorso educativo incentrato su lezioni interattive e attività di gamification basate su quiz e sfide dedicati all’economia circolare. Due e distinti i podi previsti.

Per le scuole primarie, si sono classificate al primo posto la classe V B della Scuola Primaria “Gianelli” di Genova Nervi, seguita dalla classe V A dell’Istituto Comprensivo “Biancheri” di Ventimiglia (plesso di Via Roma) e dalla classe V A dell’Istituto Comprensivo Pontedecimo di Genova, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Per le scuole secondarie di primo grado, si è aggiudicata il primo posto la classe II D dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”, seguita sul podio dalla II D dell’Istituto Comprensivo “Borzoli” di Genova e dalla I D della Scuola secondaria di I grado “Andrea Ansaldo” dell’Istituto Comprensivo Voltri I di Genova.

Come premio sono state consegnate card per acquisto di materiali didattici del valore di 1.500 euro per i primi classificati, 1.000 euro per i secondi e 500 euro per i terzi.

Parallelamente, il territorio genovese è stato protagonista della campagna di comunicazione 2026 “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, promossa da Amiu e CONAI insieme ai Consorzi di filiera, tra cui RICREA, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento attivo dei cittadini e diffondere comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. Due iniziative diverse ma complementari, caratterizzate da una finalità condivisa: trasformare la sostenibilità in un’esperienza concreta, partecipata e quotidiana.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita alla prima edizione di questo progetto che ha saputo coinvolgere attivamente le scuole liguri, dimostrando come la sostenibilità possa essere comunicata in modo efficace, coinvolgente e tangibile – ha dichiarato Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio Nazionale RICREA –. Iniziative come questa, insieme a progetti di comunicazione diffusi come quello intrapreso sul territorio regionale, mostrano quanto sia fondamentale fare sistema tra istituzioni, aziende e cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a diffondere una cultura del riciclo sempre più consapevole: gli imballaggi in acciaio sono una risorsa preziosa, riciclabile al 100% e all’infinito. Quest’anno ci siamo focalizzati sulla Liguria, certi che sia una regione che può raggiungere importanti risultati, spingendo sulla comunicazione e sensibilizzazione anche nelle scuole”.

“Negli ultimi anni la Liguria ha registrato una crescita costante nella raccolta differenziata, sfiorando nel 2024 il 61%, con un trend che anche nel 2025 si preannuncia positivo e in ulteriore crescita. Un risultato raggiunto grazie all’impegno condiviso di Regione, Comuni, gestori e cittadini. Per un territorio come il nostro, che vive anche di turismo e accoglienza, la sfida della sostenibilità e del riciclo è ancora più importante e richiede l’impegno di tutti. Regione Liguria continua a investire in politiche ambientali, economia circolare e iniziative dedicate ai più giovani, perché crediamo che il rispetto per l’ambiente si costruisca partendo proprio dall’educazione e dalla consapevolezza. Vedere così tanti ragazzi partecipare con entusiasmo a progetti come Ricrea Steel Challenge è un segnale più che positivo: anche attraverso il gioco si imparano valori e si comprende come i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a rendere il nostro territorio più sostenibile e attento al futuro” commenta Giacomo Raul Giampedrone, Assessore regionale con delega alla Gestione del ciclo dei rifiuti.

“Credo che l’esperienza odierna sia stata molto importante, non solo in termini di partecipazione, ma anche per il forte messaggio che ha voluto lanciare – dice l’Assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu -. Promuovere la cultura del riuso di un materiale così importante come l’acciaio nelle scuole significa gettare i semi per una nuova sensibilità in materia di ambiente, ciclo dei rifiuti e sostenibilità di cui la nostra società ha fortemente bisogno. La creatività con la quale i ragazzi e le ragazze hanno saputo trasformare il materiale, dando al rifiuto una seconda via, mi ha positivamente colpita. Come amministrazione, insieme alla nostra partecipata AMIU, puntiamo sul coinvolgimento attivo della cittadinanza in queste buone pratiche, perché, come recita lo slogan dell’ultima campagna lanciata, la differenziata è veramente un gioco di squadra. E questi giovani oggi ce l’hanno dimostrato!".

“Da anni le scuole del Comune della Spezia partecipano con entusiasmo ai progetti promossi da Ricrea per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della tutela ambientale e del riciclo. In questo percorso condiviso si inserisce la prima edizione di Steel Challenge, un’iniziativa di grande valore educativo che coinvolge attivamente gli studenti sui temi della sostenibilità, del riciclo e della corretta raccolta differenziata – afferma l’Assessore Kristopher Casati del Comune della Spezia –. Un percorso che contribuisce concretamente a formare cittadini più consapevoli e responsabili. Come amministrazione crediamo molto in queste attività, perché il cambiamento culturale parte proprio dalle nuove generazioni. Il fatto che le nostre scuole continuino a partecipare con interesse e continuità è un segnale importante, che conferma l’attenzione del territorio verso le tematiche ambientali. A tutti i ragazzi e agli insegnanti coinvolti va il nostro ringraziamento e un grande in bocca al lupo per la finale regionale”

“AMIU Genova è orgogliosa di aver promosso questo percorso con il Consorzio dell’acciaio. Ricrea Steel Challenge ha offerto una splendida opportunità per dimostrare quanto la raccolta differenziata sia davvero un gioco di squadra. Da tempo sosteniamo questa visione e vederla concretamente realizzata, con ragazzi che si mettono in gioco su temi così importanti con entusiasmo e competenza, è stato davvero un bel risultato. È la conferma che il cambiamento culturale che auspichiamo nasce proprio nelle scuole, dove si costruiscono le basi per una società più consapevole e attenta all’ambiente. Ogni iniziativa che coinvolge attivamente i giovani, ha un valore duraturo e ci aiuta a costruire una cultura della sostenibilità radicata e condivisa. Ringrazio tutte le scuole di Genova che hanno partecipato e contribuito al successo della manifestazione. Continueremo a organizzare progetti educativi per mettere l’ambiente e la raccolta differenziata nelle mani dei giovani cittadini” commenta il direttore generale di AMIU Genova, Roberto Spera.

“La collaborazione pluriennale con Ricrea, che quest’anno si concretizza anche attraverso il progetto Steel Challenge, rappresenta per noi un’occasione concreta per rafforzare il nostro impegno nell’educazione ambientale. Il coinvolgimento delle scuole ci consente di affrontare questi temi con ragazze e ragazzi, favorendo una maggiore attenzione alle questioni ambientali già nelle fasce più giovani. Crediamo nel valore di iniziative come queste, che contribuiscono a costruire una cultura della sostenibilità fondata su una responsabilità condivisa, coinvolgendo cittadini, famiglie e territori”, dichiara Marco Fanton, Amministratore Delegato di Acam Ambiente” dichiara Marco Fanton, Amministratore Delegato di Acam Ambiente.

"L’Ufficio Scolastico Regionale ha apprezzato l’approccio didattico coinvolgente e non convenzionale con cui i bambini e i ragazzi sono stati protagonisti di una avventura educativa alla scoperta delle potenzialità presenti negli oggetti destinati ad avere una nuova vita attraverso la raccolta e il riciclo, hanno fatto esperienza di educazione civica, hanno imparato il valore dell’ambiente che va preservato con comportamenti responsabili che generano valore e sostenibilità in modo concreto. Ritiene quindi il progetto una proposta di valore educativo importante e permanente, giudizio ampiamente condiviso dalle scuole liguri che hanno partecipato numerose e motivate all’iniziativa" è il commento dell’Ufficio Regionale Scolastico della Liguria.

La finale regionale rappresenta la conclusione di un percorso educativo che ha portato il tema della sostenibilità direttamente nelle scuole, attraverso un linguaggio vicino ai giovani e capace di trasformare l’apprendimento in esperienza attiva.

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