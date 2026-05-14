Il Fanimar celebra il trentesimo anniversario. Una realtà sempre più consolidata

Il Fanimar – Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi – celebra il trentesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Genova nel 1996 su iniziativa di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e condivisa con le Associazioni datoriali di categoria.

La nascita del Fondo rappresentò una scelta innovativa e lungimirante, maturata dalla volontà di offrire una risposta concreta ai bisogni dei lavoratori marittimi, un settore da sempre caratterizzato da sacrifici, lontananza dagli affetti familiari e condizioni lavorative particolarmente complesse.

A trent’anni dalla fondazione, il Fanimar costituisce oggi una realtà consolidata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Primo Fondo integrativo dedicato al comparto marittimo, è regolarmente iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari del Ministero della Salute e assiste circa 80.000 iscritti, garantendo prestazioni di sanità integrativa, coperture assicurative per infortuni, prestazioni assistenziali ed elargizioni socioassistenziali.

Le tutele offerte dal Fondo si estendono anche ai familiari degli iscritti, italiani e comunitari, confermando la volontà di garantire un sistema di protezione sempre più ampio e vicino alle esigenze delle persone.

Nel corso dei suoi trent’anni di attività il Fondo, oltre alle coperture garantite tramite le compagnie assicurative convenzionate, ha erogato direttamente oltre 12 milioni di euro complessivi tra rimborsi ed elargizioni, di cui 1 milione solo nel 2025, contribuendo concretamente al sostegno sociale e sanitario di migliaia di lavoratori del settore marittimo e delle loro famiglie.

Un ruolo fondamentale in questo percorso è stato svolto dal personale amministrativo del Fondo, che con professionalità, competenza e continuità ha assicurato negli anni la gestione delle pratiche e l’assistenza quotidiana agli iscritti.

Il traguardo dei trent’anni rappresenta non solo un importante momento celebrativo, ma anche la conferma della validità di un modello fondato sulla solidarietà, sulla responsabilità condivisa e sulla tutela concreta delle persone.

Nel solco dei valori che ne hanno ispirato la nascita, il Fanimar continuerà a guardare al futuro con attenzione, consapevole dell’evoluzione dei bisogni del lavoro marittimo e dell’importanza di garantire strumenti di assistenza sempre più efficaci e vicini agli iscritti.

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