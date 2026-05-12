Dirigenti scolastici: firmato il rinnovo per l'area Istruzione e Ricerca

Le sigle sindacali ANP, CISL FSUR, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, Dirigenti Scuola hanno siglato l'ipotesi di rinnovo del CCNL 2022/2024 per l'Area Istruzione e Ricerca dei dirigenti e dei dirigenti Scolastici. Si tratta di un accordo che consolida risultati importanti in particolare sul fronte economico, intervenendo anche su alcuni aspetti normativi di particolare urgenza.

I punti salienti dell'ipotesi di accordo prevedono, in particolare, una modifica del limite percentuale della mobilità interregionale. Nel testo appena firmato abbiamo ottenuto un innalzamento della percentuale dei posti disponibili per la mobilità passando dal 60% all'80% del totale. La FSUR CISL, nella "dichiarazione a verbale", ha sottolineato la necessità di un impegno ulteriore al tavolo negoziale per superare definitivamente il limite all'accesso alla mobilità interregionale, arrivando alla disponibilità piena del 100% dei posti vacanti, così come già consentito per legge per gli aa.ss. 2025/26 e 2026/27.

Nel testo dell'accordo appaiono novità anche sulle sanzioni disciplinari. Registriamo la conquista di una modifica cruciale a tutela della categoria: il limite per la valutazione della recidiva nelle sanzioni disciplinari è stato ricalibrato da 20 giorni a 30 giorni.

"Al termine della trattativa economica per il 2022/24", afferma il coordinatore nazionale dei DS Raffaele Vitale, "che consente un avanzamento economico del 6%, guardiamo avanti e lavoriamo per muovere il passo successivo e ulteriore verso la tutela della dirigenza scolastica, sostenendo al più presto l'apertura della negoziazione per il triennio 2025/27." La FSUR CISL chiede quindi l'immediata emanazione dell'Atto di Indirizzo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

"Crediamo infatti fermamente", commenta la segretaria generale della FSUR CISL Ivana Barbacci, "che il riallineamento delle scadenze contrattuali, anche per l'Area della Dirigenza, sia un obiettivo indispensabile per garantire il recupero del potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, eroso dall'inflazione degli ultimi anni e oggi minacciato dalle possibili ricadute delle perturbazioni politiche ed economiche internazionali".

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