Leonardo Sistemi Integrati vince il Premio America Innovazione

L'azienda ligure Leonardo Sistemi Integrati, azienda ospitata nell’incubatore regionale del BIC di Filse, ha ricevuto il prestigioso “Premio America Innovazione”, riconoscimento assegnato a Roma presso la Camera dei Deputati dalla Fondazione Italia USA alle migliori startup e PMI innovative italiane.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto dall’azienda genovese.

“Con orgoglio ho partecipato alla premiazione di un’impresa che conosciamo bene e che cresce negli spazi del nostro incubatore di Genova Campi”, ha dichiarato Piana. “L’elevata capacità di gestire l’intero ciclo di vita di sistemi complessi in settori ad alto contenuto tecnologico ha permesso all’azienda di conquistare un riconoscimento prestigioso, contribuendo anche a rafforzare l’immagine della Liguria come territorio ideale per ricerca, innovazione e sviluppo d’impresa”.

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