Aeroporto di Genova: approvato il Bilancio 2025 e confermata la crescita del traffico nel 2026

L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova S.p.A., riunitasi nel pomeriggio del 6 maggio 2026, ha approvato il Bilancio di Esercizio relativo al 2025, confermando il percorso di consolidamento economico e sviluppo dello scalo genovese.

Il documento evidenzia una chiusura d’esercizio con ricavi totali pari a 25,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 23,1 milioni del 2024, a fronte di costi complessivi pari a 24,9 milioni (contro i 22,5 milioni dell’anno precedente). L’incremento dei costi è legato principalmente alle attività di marketing per il sostegno alla crescita del traffico passeggeri e agli investimenti connessi all’entrata in esercizio della nuova ala est del terminal.

Nonostante l’aumento degli oneri, la società ha confermato il mantenimento di risultati economici positivi per il secondo anno consecutivo, grazie a una gestione attenta delle attività core e accessorie, a interventi di efficientamento e al rafforzamento dell’attività commerciale. L’EBITDA si è attestato a 1,5 milioni di euro, rispetto ai 2,3 milioni del 2024, mentre l’utile netto è risultato positivo per 105.450 euro, contro i 255.255 euro dell’anno precedente. La lieve flessione della marginalità è stata ricondotta alla fase di forte investimento infrastrutturale, finalizzata al potenziamento e alla crescita dello scalo.

Sul fronte operativo, il “Colombo” prosegue il proprio trend di espansione. Dopo aver chiuso il 2025 con il record storico di 1,577 milioni di passeggeri, il primo quadrimestre del 2026 si è attestato a 465mila passeggeri movimentati, con una crescita del 17,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il mese di aprile ha ulteriormente rafforzato il trend positivo, con 159.105 passeggeri (+14%) e 1.638 movimenti voli (+15%).

La crescita è stata sostenuta sia dal traffico nazionale, aumentato del 12,3%, sia da quello internazionale, cresciuto del 24,6%. Un contributo significativo è arrivato dall’ampliamento del network di collegamenti, con l’attivazione di nuove rotte operate da Volotea su Madrid, da Wizz Air su Cracovia e Varsavia e da Aeroitalia su Roma, oltre al potenziamento delle frequenze su Napoli e Parigi Orly.

Il presidente di Aeroporto di Genova, Enrico Musso, ha sottolineato come i risultati confermino la solidità del percorso di crescita intrapreso dallo scalo, che consolida da 25 mesi consecutivi l’espansione dei volumi di traffico. Musso ha evidenziato inoltre il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto nella rete nazionale, con una crescente attrattività soprattutto sul traffico internazionale, e ha ribadito l’importanza delle nuove rotte come volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio ligure.

Lo scalo genovese dispone attualmente di 30 rotte operate da 10 compagnie aeree, che collegano Genova a 25 destinazioni in 12 Paesi europei. Sono inoltre in corso importanti investimenti infrastrutturali che, entro il 2026, porteranno a un completo rinnovamento dell’aerostazione, con l’obiettivo di offrire servizi di livello internazionale e migliorare l’accessibilità verso il centro città, a beneficio dei flussi turistici e della competitività del territorio.

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