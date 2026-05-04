Genova, nasce FNIP Confcommercio: imprese di pulizia unite per innovazione e lavoro

Confcommercio Genova amplia la propria rappresentanza con la nascita di FNIP, la federazione che riunisce le imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati. Un comparto sempre più strategico, che supera l’idea di semplice manovalanza per affermarsi come elemento chiave per sicurezza, tecnologia e qualità della vita urbana.

Durante l’assemblea costitutiva sono stati eletti presidente Nicholas Picasso (Ligurbonifiche) e i consiglieri Giorgio Chiaranz (Cooperativa Il Rastrello), Andrea Cambiaso (Konrad Disinfestazioni) e Fabio Iannello (F2 Genova). Il nuovo gruppo dirigente punta a costruire una rappresentanza forte e unitaria in un settore attraversato da cambiamenti profondi.

FNIP nasce con l’obiettivo di supportare le imprese nell’affrontare le sfide legate alle normative europee, sempre più stringenti in termini di sostenibilità e sicurezza, e nel promuovere l’innovazione dei processi. Tra le priorità emergono due temi centrali: la difficoltà nel reperire personale qualificato e la necessità di investire nella formazione per gestire tecnologie avanzate.

La federazione ambisce inoltre a diventare un interlocutore tecnico di riferimento per le istituzioni locali e regionali, contribuendo alla definizione delle politiche di settore.

Il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo, sottolinea come FNIP rappresenti “una casa autorevole” per un comparto spesso invisibile ma fondamentale per l’economia dei servizi, mentre il presidente Nicholas Picasso evidenzia l’importanza di fare sistema per trasformare le nuove norme in opportunità di crescita e affrontare in modo strutturato il problema della carenza di personale.

Con questa iniziativa, Confcommercio Genova rafforza il proprio ruolo di guida per le imprese del territorio, sostenendo lo sviluppo e la tutela delle filiere del terziario moderno.

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