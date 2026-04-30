A.S.Ter, bilancio 2025 in sostanziale pareggio e produzione record a 42,8 milioni

GENOVA - A.S.Ter chiude l’esercizio 2025 in sostanziale pareggio, confermando la piena coerenza con la propria missione di azienda interamente dedicata alla manutenzione e alla cura dello spazio pubblico cittadino.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo alla luce del dato sulla produzione, che raggiunge la cifra record di 42,8 milioni di euro: un indicatore che certifica l’intensità e la qualità dello sforzo produttivo messo in campo nel corso dell’anno appena concluso, in risposta alle esigenze della città e del territorio.

Accanto alla performance operativa, si evidenzia anche la solidità patrimoniale e finanziaria dell’azienda, elemento particolarmente rilevante in un contesto economico complesso e caratterizzato da forti tensioni sui costi e sulle risorse disponibili.

Un equilibrio che rappresenta non solo un dato contabile, ma una garanzia di affidabilità e continuità del servizio pubblico.

Determinante, in questo percorso, è stata l’attenzione della Civica Amministrazione, che ha sostenuto con convinzione la continuità e il ruolo strategico dell’azienda, riconoscendone il valore come presidio operativo al servizio della città.

Un risultato reso possibile, inoltre, grazie all’impegno quotidiano di tutte le lavoratrici e i lavoratori di A.S.Ter, che con professionalità, dedizione e senso di responsabilità hanno contribuito al raggiungimento di questi obiettivi.

“Chiudere un bilancio in equilibrio, in un anno così complesso, e al tempo stesso raggiungere un livello di produzione mai toccato prima, rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione ma anche di responsabilità – dichiara Andrea Bassoli presidente di Aster –. Questo risultato dimostra che è possibile coniugare rigore gestionale e capacità operativa, restando pienamente fedeli alla nostra missione di servizio pubblico. La solidità economico-finanziaria che oggi registriamo è il presupposto per continuare a investire nella qualità degli interventi e nella cura della città. Un ringraziamento sincero va alla Civica Amministrazione per il supporto e la fiducia dimostrata e, soprattutto, a tutte le persone di A.S.Ter che ogni giorno, sul campo, rendono possibile tutto questo con competenza, impegno e senso di appartenenza”.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.