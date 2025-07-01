Fondazione Carige, approvato il bilancio 2025: 7,1 milioni di avanzo, in crescita rispetto al 2024

GENOVA - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, presieduto dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (nella foto), ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, esercizio in cui l’Avanzo è stato di 7,1 milioni di euro, valore in significativa crescita rispetto ai 5,8 milioni di euro conseguiti nel 2024.

In particolare, da segnalare la conferma del positivo rendimento conseguito complessivamente dagli investimenti finanziari della Fondazione, intensificando significativamente il ricorso a quelli improntati alla sostenibilità, e il contenimento dei costi di funzionamento che seppur risultano, nel loro valore complessivo, in crescita rispetto al precedente esercizio, ciò è dovuto ai necessari adeguamenti in termini di organizzazione della struttura, comunicazione e più in generale di tutte le attività attinenti al cospicuo incremento dell’impegno erogativo rispetto al passato.

Grazie ai risultati economici conseguiti, inoltre, il Patrimonio netto della Fondazione, dopo gli accantonamenti di legge effettuati, ha così potuto superare il valore contabile di 77 milioni di euro, continuando a rafforzarsi e, quindi, a perseguire nel tempo la propria conservazione; è significativo, tuttavia, sottolineare che, prendendo a riferimento i “valori correnti di mercato”, tale posta è prossima ai 120 milioni di euro.

Nel 2025 la Fondazione Carige ha liquidato interventi per oltre 2,2 milioni di euro e ha deliberato 183 nuovi stanziamenti per altri 3,7 milioni di euro; in particolare, nell’esercizio sono stati stanziati 1,1 milioni per il Volontariato (comprese le risorse a favore del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato), un milione per lo Sviluppo locale, 0,7 milioni per interventi nell’ambito dell’Arte, 0,3 milioni per la Ricerca e 0,2 milioni per l’Educazione, la Salute e lo Sport, quest’ultimo inserito tra i settori d’intervento nell’esercizio in questione con l’obiettivo di promuovere le attività sportive come strumento di inclusione sociale, miglioramento del benessere e sviluppo della comunità.

In ambito erogativo, inoltre, da segnalare nel 2025 l’emanazione del “Bando SUPPORTER”, avente l’obiettivo di favorire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività sportive locali attraverso un meccanismo semplice e accessibile, pensato per consentire a realtà con risorse limitate di consolidare la propria azione sul territorio, nello specifico assegnando risorse per circa 0,4 milioni di euro, iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo sotto forma di “Re–granting”.

Nel 2026 le risorse da destinare all’attività istituzionale ammontano a 4 milioni di euro, quindi in ulteriore crescita rispetto al 2025, segno tangibile dell’aggiornato ciclo gestionale intrapreso dalla Fondazione che, valutata la fattibilità dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario avvalorata dai risultati conseguiti nell’esercizio concluso, intende accrescere e rafforzare la propria mission, il tutto con “azioni trasversali” focalizzate, in particolare, sulla sostenibilità (allineandosi ai cosiddetti SDGs dell’Agenda 2030), aumentando le erogazioni che nascono da proprie iniziative, garantendo il proprio intervento su tutto il territorio di riferimento, rafforzando in modo sempre più consistente forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rapportandosi anche con altri omologhi enti e con istituzioni nazionali o internazionali.

Il Bilancio 2025 della Fondazione Carige è disponibile nell’apposita sezione sul sito www.fondazionecarige.it

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