Genova, summit Assocamerestero: Pozza confermato alla presidenza, Attanasio entra nel consiglio con Costa

Assocamerestero ha confermato Mario Pozza alla presidenza al termine della giornata conclusiva della Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero, iniziata ieri a Genova. La nomina rinnova la guida dell’associazione che rappresenta la rete delle Camere di commercio italiane nel mondo.

Nel nuovo assetto dirigenziale entra anche Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, nominato membro del consiglio insieme a Roberto Costa, presidente della Camera di commercio italiana a Londra.

“Ringrazio il presidente di Unioncamere Andrea Prete e il presidente di Assocamerestero Mario Pozza per avermi chiamato a far parte della nuova squadra dei consiglieri”, ha dichiarato Attanasio, sottolineando il ruolo strategico delle imprese italiane sui mercati internazionali. “Le aziende italiane sono atomi dispersi nello spazio che combattono contro giganti mondiali come Stati Uniti, Cina e Germania. Il nostro lavoro è importante perché è grazie all’export, e non al mercato interno, che l’Italia resta tra i grandi Paesi industriali”.

Attanasio ha poi evidenziato come l’orizzonte delle imprese italiane sia sempre più globale, con particolare attenzione ai mercati emergenti, considerati fondamentali per la crescita futura del sistema produttivo nazionale.

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