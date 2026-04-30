Economia

Pesca, Coldiretti Liguria: "Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineria"

di R.S.

1 min, 33 sec

Presidente Boeri: "Senza una rapida applicazione del decreto rischiamo di perdere un’occasione importante per imprese già sotto forte pressione”

Pesca, Coldiretti Liguria: "Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineria"
18 - SettimoLink

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