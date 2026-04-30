Pesca, Coldiretti Liguria: "Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineria"

L’approvazione definitiva del disegno di legge “Valorizzazione della Risorsa Mare” rappresenta un passaggio significativo anche per il settore ittico ligure, ma ora è necessario accelerare sull’attuazione concreta delle misure previste. È questa la posizione di Coldiretti Liguria, che chiede tempi rapidi, procedure semplificate e strumenti immediatamente accessibili per le imprese della pesca.

Secondo l’organizzazione, solo una piena operatività delle norme potrà sostenere realmente le marinerie liguri e garantire la tenuta economica e occupazionale di un comparto considerato strategico per il territorio.

“Il nuovo provvedimento è un segnale positivo, frutto di un confronto tra istituzioni e mondo produttivo che ha accolto parte delle istanze del settore – sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria – ma ora è indispensabile un’accelerazione: senza una rapida applicazione rischiamo di perdere un’occasione importante per imprese già sotto forte pressione”.

Tra gli elementi più rilevanti della legge viene evidenziata anche l’introduzione di strumenti di tutela del reddito, come la Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), oltre a una maggiore flessibilità nella gestione degli imbarchi di lavoratori stranieri in caso di carenza di personale. “Misure attese da tempo – aggiunge Bruno Rivarossa – che possono dare respiro al settore, ma che devono diventare operative rapidamente”.

Resta però critica la situazione del comparto ittico ligure, come evidenziato da Daniela Borriello: le imprese della pesca continuano infatti a subire una crisi strutturale aggravata dalle tensioni internazionali, dal caro gasolio e dall’aumento dei costi energetici, fattori che mettono a rischio la sostenibilità economica soprattutto della piccola pesca.

Coldiretti Liguria ribadisce quindi la necessità di accompagnare il nuovo quadro normativo con interventi concreti e immediatamente fruibili, per garantire prospettive al settore e tutelare un patrimonio economico, sociale e identitario fondamentale per le comunità costiere.