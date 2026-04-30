Pesca, Coldiretti Liguria: "Bene il decreto, ora servono misure urgenti per la marineria"
di R.S.
1 min, 33 sec
Presidente Boeri: "Senza una rapida applicazione del decreto rischiamo di perdere un’occasione importante per imprese già sotto forte pressione”
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