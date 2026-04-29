Affitti turistici e residenziali: tra differenze contrattuali, tutele e nuove esigenze del mercato immobiliare

Nel corso di un approfondimento andato in onda su Liguria Live, è stata fatta chiarezza sulle principali differenze tra affitti turistici e affitti residenziali, sia dal punto di vista contrattuale che sotto il profilo normativo e legale. A discuterne sono stati Rita Ogno, presidente provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Genova, e Massimo Segalerba, vicepresidente Fiaip Liguria, che hanno offerto una lettura approfondita delle dinamiche attuali del mercato immobiliare.

L’analisi ha evidenziato come le due tipologie di locazione rispondano a esigenze profondamente diverse. Gli affitti turistici, generalmente di breve durata, sono caratterizzati da una maggiore flessibilità e da procedure contrattuali più snelle, pensate per soddisfare una domanda legata alla mobilità temporanea e al turismo. Gli affitti residenziali, invece, si basano su contratti di medio e lungo periodo, che garantiscono maggiore stabilità all’inquilino ma anche vincoli più stringenti per il proprietario.

Durante il confronto è emersa con forza la richiesta, da parte dei proprietari immobiliari, di una maggiore chiarezza normativa e di un equilibrio più efficace tra le tutele dell’inquilino e il diritto di proprietà. In particolare, viene sottolineato come l’attuale quadro regolatorio venga percepito da molti come poco favorevole ai locatori nei casi di contenzioso o di difficoltà nel recupero dell’immobile.

Secondo gli operatori del settore, questa situazione sta contribuendo a un progressivo orientamento verso gli affitti brevi e turistici. Tale scelta non sarebbe soltanto legata a ragioni economiche o di mercato, ma anche alla difficoltà, riscontrata in alcune esperienze di locazione tradizionale, di rientrare in pieno possesso dell’immobile in tempi rapidi in caso di problematiche con l’inquilino.

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