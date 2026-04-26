Liguria investe sulla promozione: approvato il Piano 2026 da 300 mila euro
di R.S.
L’obiettivo è rafforzare e promuovere le eccellenze locali, affiancando sia iniziative ormai consolidate sia eventi più recenti
La Regione Liguria ha dato il via libera al Piano delle Iniziative Promozionali 2026, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. Il programma, previsto dalla legge regionale n. 8/2000, mette a disposizione 300 mila euro per sostenere eventi e manifestazioni dedicate alla valorizzazione del territorio.
L’obiettivo è rafforzare e promuovere le eccellenze locali, affiancando sia iniziative ormai consolidate — legate soprattutto alle tradizioni enogastronomiche e artigianali — sia eventi più recenti che mostrano potenziale di crescita e radicamento sul territorio.
Tra le iniziative finanziate figurano eventi già svolti, come il Campionato mondiale del pesto genovese al mortaio, e numerose manifestazioni in programma nei prossimi mesi. Dalle storiche Expo territoriali (Valle Argentina, Valle Arroscia, Valpolcevera e Valle Stura) a nuovi appuntamenti come “Verso l’Expo Valle Impero” e il Festival della Cabannina. Inclusi nel piano anche eventi come Stile Artigiano, Mercatale, Tartufando, Genova Design Week, Cargo Market e la tradizionale Sagra della Castagna.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova vetrina del Made in Italy: Caviglia a Telenord presenta la convention delle Camere di commercio italiane all'estero
22/04/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto