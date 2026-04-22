Genova vetrina del Made in Italy: Caviglia a Telenord presenta la convention delle Camere di commercio italiane all'estero

Genova si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per il mondo dell’impresa e dell’export. Dal 13 al 15 giugno 2026 il capoluogo ligure ospiterà la 35ª Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE), un appuntamento strategico per promuovere il sistema economico italiano sui mercati globali.

A presentare l’iniziativa è stato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, intervenuto alla trasmissione “Liguria Live” su Telenord. Caviglia ha sottolineato il valore della rete delle Camere di commercio italiane all’estero, definendola uno strumento operativo fondamentale per sostenere le attività imprenditoriali e rafforzare l’export del Paese.

L’evento, realizzato dalla Camera di Commercio di Genova e da Assocamerestero, con il contributo di Unioncamere e il supporto di Promos Italia, porterà in città circa 200 delegati provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per le imprese genovesi e liguri, che potranno confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle 86 Camere di commercio italiane all’estero e approfondire le opportunità di sviluppo nei diversi mercati internazionali.

Per i presidenti e i segretari generali delle CCIE, la Convention sarà anche un’opportunità per conoscere da vicino il territorio ligure, visitare le aziende e scoprire le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche della regione. Parallelamente, è previsto un programma dedicato agli accompagnatori, con itinerari alla scoperta di Genova e delle località del Golfo del Tigullio.

Il momento centrale dei lavori sarà lunedì 15 giugno, con il convegno dedicato alle nuove rotte degli scambi internazionali, in programma al mattino nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori. Nel pomeriggio spazio agli incontri B2B, ospitati a Palazzo Tobia Pallavicino, durante i quali le imprese liguri potranno partecipare a meeting bilaterali della durata di 20 minuti con i rappresentanti delle Camere estere.

Nel corso dell’intervento televisivo, Caviglia ha anche offerto una riflessione più ampia sul ruolo dell’Italia nel mondo, richiamando figure simboliche capaci di rappresentarne l’identità e il potenziale: da Leonardo da Vinci a Papa Francesco, fino ad Adriano Olivetti, senza dimenticare il pensiero europeista di Altiero Spinelli. Un richiamo ideale che accompagna un progetto concreto: rafforzare la presenza del sistema produttivo italiano sui mercati globali, partendo proprio da Genova.

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