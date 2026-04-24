Genova, Confcommercio, nasce il sindacato NCC: più rappresentanza e meno burocrazia per il turismo

Si struttura il comparto del Noleggio con Conducente (NCC) a Genova, dove nasce all’interno di Confcommercio Genova una nuova associazione dedicata agli operatori del trasporto pubblico non di linea. L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza della categoria e incidere con maggiore efficacia sui temi della mobilità e dell’accoglienza turistica.

Alla guida è stato eletto Cristiano Mosè, titolare di MB Rent, affiancato da un Consiglio Direttivo composto da professionisti del settore. La nascita dell’associazione risponde all’esigenza, sempre più sentita, di superare la frammentazione del comparto e creare un interlocutore unitario, capace di dialogare con le istituzioni e rappresentare in modo chiaro le istanze degli operatori.

Il progetto si inserisce in una fase di crescita dei flussi turistici e di maggiore attenzione alla qualità dei servizi di mobilità integrata, fondamentali per l’immagine complessiva della città. Tra le priorità indicate: tutela degli operatori, innalzamento degli standard qualitativi, miglioramento dell’accoglienza e avvio di un confronto stabile con le istituzioni e gli altri attori del trasporto locale.

“Accogliamo con soddisfazione gli operatori NCC nella nostra organizzazione – ha dichiarato Alessandro Cavo –. Si tratta di un comparto strategico per il turismo e per l’economia cittadina, che potrà contare sul nostro sistema di servizi e rappresentanza per crescere e consolidarsi”.

Tra i primi temi sul tavolo figura l’organizzazione dei servizi nei principali punti di accesso, come aeroporto e porto, snodi centrali per i flussi turistici. “Genova merita un sistema di accoglienza all’altezza del proprio potenziale – ha sottolineato Mosè –. Intendiamo promuovere al più presto un tavolo tecnico con i gestori delle infrastrutture per individuare soluzioni condivise che migliorino efficienza e qualità dei servizi”.

Altro nodo cruciale è il rapporto con la Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di semplificare procedure e ridurre gli oneri burocratici legati a permessi, transiti e ZTL, oggi considerati un ostacolo alla competitività del settore.

“Vogliamo costruire un’identità forte e riconosciuta – conclude Mosè – puntando su condizioni di lavoro più efficaci e su un sistema di servizi adeguato alla crescita del turismo, anche nei segmenti di fascia alta. In questo percorso, il supporto di Confcommercio rappresenta un elemento decisivo per affrontare le sfide future”.

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