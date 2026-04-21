UILTEC Liguria, a Genova il IV Congresso regionale: focus su innovazione e diritti dei lavoratori

Si terrà mercoledì 22 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30, al Grand Hotel Savoia di Genova, il IV Congresso regionale della UILTEC Liguria, il sindacato dei lavoratori dei settori Tessile, Energia e Chimica aderente alla UIL.

L’appuntamento, di rilievo per il mondo sindacale e produttivo regionale, avrà come tema centrale il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e tutela dei diritti dei lavoratori, in un contesto industriale sempre più segnato da profondi cambiamenti organizzativi e digitali.

Il congresso vedrà la partecipazione della segretaria generale nazionale della UILTEC, Daniela Piras, che interverrà nelle conclusioni dei lavori. Nel corso dell’incontro è previsto anche il rinnovo degli organismi dirigenti regionali del sindacato.

La relazione introduttiva sarà affidata al segretario generale della UILTEC Liguria, Gabriele Paganini, che farà il punto sulla situazione del comparto in regione, sulle principali criticità occupazionali e sulle sfide legate alla transizione tecnologica ed energetica.

Le conclusioni della giornata saranno invece a cura di Daniela Piras, chiamata a delineare le prospettive nazionali dell’organizzazione sindacale in una fase di forte trasformazione per i settori rappresentati.

L’iniziativa si inserisce nel percorso congressuale della UILTEC e rappresenta un momento di confronto tra delegati, rappresentanti sindacali e dirigenti, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori e affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro.

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