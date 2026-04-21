Ansaldo Energia: Fabbri confermato amministratore delegato, Giusti presidente

L’assemblea degli azionisti di Ansaldo Energia, riunitasi oggi in sede ordinaria a Genova, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per il prossimo mandato triennale.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da Carlo Alberto Giusti (presidente), Fabrizio Fabbri (designato e poi confermato amministratore delegato), Alessia Masitto (vicepresidente), Alessandra Firrito, Ernesto Lavatelli, Rinaldo Marinoni, Catia Tomasetti, Angela De Angelis e Carlo Martelli de Thomatis.

Nel corso della stessa riunione, il CdA ha confermato ufficialmente Fabrizio Fabbri nel ruolo di amministratore delegato.

L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale, affidandone la presidenza a Marino Marrazza. Ne fanno parte i sindaci effettivi Marco De Pasquale e Annalisa Zanini, mentre i sindaci supplenti sono Anna Rita De Mauro e Paolo Cotini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.