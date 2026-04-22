Ex Ilva, Flacks: "Per l'azienda non serve lo scudo penale, ma un prestito ponte di 500 milioni"

"Al momento nessuno investirebbe un dollaro in Ilva, è stato ucciso il business. È sul letto di morte. Due cose possono accadere: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100 milioni al mese". Lo ha detto il presidente di Flacks Group, Michael Flacks, intervistato su Tg24 Economia dove afferma: "lo scudo penale non mi interessa e non siamo preoccupati dalla bonifica ambientali".



Flacks ribadisce di avere bisogno di un un prestito ponte dal governo di "500 milioni di euro per avviare il business" e garantisce "lo restituirò, è garantito". "Io non voglio nessuna beneficienza" e "sono pronto a investire del denaro 100 milioni, 200 milioni" se avrò affianco delle banche ma "le banche, allo stato delle cose, non ci metteranno un dollaro".

"Non siamo preoccupati dalla bonifica ambientale perché Flacks è uno degli investitori globali più importanti dal punto di vista anche delle situazioni ambientali", aggiunge l'investitore che promette: "saremo in grado di fare la bonifica, ci vorranno cinque 10 anni ". "Siamo l'unica azienda che è pronta a capire perché ci sono state tutte queste morti all'Ilva, se a causa degli impianti o a causa di qualcos'altro. Dobbiamo intanto stabilire un'autorità indipendente che possa finalmente chiarire la verità", dichiara Flacks.



"Non ho bisogno - aggiunge - di questo business per cambiare la mia vita perché sono in un'ottima situazione, sono molto contento. Io voglio investire perché mi piacciono le sfide, è un'opportunità fantastica di poter avere il controllo di questa azienda: potrebbe essere la mia eredità".

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