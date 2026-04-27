L'artigianato rallenta, ma la Liguria tiene più della media nazionale e del Centro Nord

GENOVA - L'artigianato in Liguria nel primo trimestre dell'anno tiene più della media nazionale e del Centro-Nord. Ad attestarlo i dati di Infocamere Movimprese elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato. Tra gennaio e marzo la flessione, tra iscrizioni e cessazioni, è dello 0,19%, contro lo 0,31% nazionale. Migliore il trend anche rispetto a regioni del Centro-Nord a statuto ordinario, come il Piemonte (-0,52%), Lombardia (-0,21%), Toscana (-0,50%), Emilia Romagna (-0,20%) e Veneto (-0,29%).

"Dati che certamente non ci possono soddisfare perché presentano il segno meno davanti, ma che vanno inquadrati in un contesto geopolitico difficile - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Numeri che però ci restituiscono un tessuto economico dinamico che si è dimostrato più resistente di altri contesti territoriali, grazie anche a misure di accesso al credito regionali che, in questa prima fase dell'anno, hanno dato un'importante boccata d'ossigeno a oltre 600 attività economiche".

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