Fincantieri, Venzano (Fim Cisl Liguria): “Previsti 90 milioni di investimenti e annunciata nuova linea di varo”

“L’incontro annuale con Fincantieri conferma il trend positivo per quanto riguarda i livelli di produttività raggiunta dal cantiere integrato di Riva Trigoso, con il premio di risultato che conferma l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori ed un’organizzazione efficiente. E l’azienda ci ha annunciato investimenti per 90 milioni fino al 2030. La formazione continua a ricoprire un ruolo importante sia per quanto riguarda l’area tecnica, che la parte di comunicazione e competenze trasversali. Il carico di lavoro prevede piena occupazione nel medio termine, sono state illustrati i carichi di lavoro fino al 2029 con le commesse già in essere, ma ci sono nuovi contratti che potrebbero finalizzarsi a breve. Gli organici prevedono al momento sulla navale circa 850 persone dirette, mentre il settore meccanica Sistemi e Componenti 350 persone sul cantiere e 35 dislocati. A questi si aggiungeranno circa 30 risorse per settore, al netto delle uscite di pensionamento”, spiegano in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano, il referente territoriale Fim Cisl Liguria Davide Grino e il coordinatore cantieristica Fim Cisl Liguria Robertino Macchiavello. E nel comunicato aggiungono: “Il capitolo investimenti è fortemente significativo sia sulla parte meccanica che su quella navale. Molto importante il pontile della nuova linea di varo che Fincantieri sta seguendo direttamente e fondamentale per lo sviluppo aziendale, la soluzione del problema della viabilità che crei una via diretta ed eviti il passaggio di carichi da e per il cantiere navale nel centro cittadino. Su questo ultimo tema sono interessate le istituzioni, comune di Sestri Levante e Regione Liguria, con i quali come FIM-CISL chiederemo un puntuale riscontro. La FIM-CISL Liguria continuerà a seguire da vicino la situazione, per tutelare l’occupazione e accompagnare lo sviluppo del Cantiere di Riva Trigoso e la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso il rinnovo del prossimo contratto integrativo sul quale sarà importante spingere in particolare i temi del salario, della riduzione di orario, dell’welfare e della partecipazione” , concludono i sindacalisti.

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