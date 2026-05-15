Cgil Genova: al via la raccolta firme su sanità e appalti. Landini firma ai Giardini Luzzati

Parte oggi la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil, insieme a numerose organizzazioni e associazioni della società civile, per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e al lavoro negli appalti. Ad aprire l’iniziativa, nell’ambito dell’Assemblea Generale organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova ai Giardini Luzzati, è stato il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini.

La mobilitazione sul territorio genovese sarà articolata attraverso eventi pubblici, presìdi e banchetti nelle piazze e nei principali luoghi di aggregazione cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella sottoscrizione delle due proposte.

Il primo testo punta a rafforzare il diritto alla salute e il Servizio sanitario nazionale, attraverso maggiori investimenti, il superamento del tetto di spesa per il personale, lo stop alla sanità “a gettone” e una più forte integrazione socio-sanitaria. La seconda proposta riguarda invece il lavoro negli appalti e mira a garantire parità di salario, diritti e tutele tra lavoratrici e lavoratori in appalto e dipendenti diretti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La campagna nazionale è accompagnata dagli slogan “Io firmo per il diritto alla salute” e “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”. Dal 15 maggio sarà inoltre possibile firmare online attraverso il sito del Ministero della Giustizia. Per la presentazione delle proposte sono necessarie 50 mila firme per ciascun testo, depositato lo scorso 27 aprile presso la Corte di Cassazione.

All’Assemblea Generale sono intervenuti Igor Magni, Segretario Generale Cgil Genova, Maria Pia Scandolo, Segretaria regionale Cgil, Simona Nieddu, Segretaria provinciale, insieme a delegate e delegati sindacali e rappresentanti del mondo associativo. Le conclusioni sono state affidate a Maurizio Landini.

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