FIPE Confcommercio Genova, Paolo Ferralasco nuovo presidente dei ristoratori: “I locali ambasciatori della qualità ligure”
di R.S.
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Ferralasco raccoglie il testimone da Matteo Losio, che resterà nel direttivo con il ruolo di vicepresidente insieme a Matteo Costa
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