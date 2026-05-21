FIPE Confcommercio Genova, Paolo Ferralasco nuovo presidente dei ristoratori: “I locali ambasciatori della qualità ligure”

Paolo Ferralasco è il nuovo presidente dell’Associazione Ristoranti di FIPE-Confcommercio Genova per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea dell’associazione, che ha anche rinnovato il Consiglio Direttivo.

Ferralasco raccoglie il testimone da Matteo Losio, che resterà nel direttivo con il ruolo di vicepresidente insieme a Matteo Costa. Nel nuovo Consiglio entrano anche Alessio Balbi, Federico Bisso, Cristiano Murena, Margherita Olivieri, Roberto Panizza e Rossella Silletta.

«La ristorazione è un settore strategico per l’economia e per l’identità del territorio – ha dichiarato Ferralasco –. Vogliamo rafforzare il ruolo dei ristoranti genovesi come ambasciatori della qualità ligure, valorizzando prodotti locali, filiere e professionalità».

Tra gli obiettivi indicati dal nuovo presidente ci sono il sostegno alle imprese, il tema del costo del lavoro, la formazione dei giovani e la promozione di Genova come destinazione turistica ed enogastronomica. Ferralasco ha inoltre sottolineato l’importanza del riconoscimento istituzionale della “Giornata della Ristorazione”, promossa da FIPE-Confcommercio e recentemente diventata legge dello Stato.

Il nuovo Direttivo punta anche sul contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale, sul supporto alle aziende nei percorsi di innovazione ed efficientamento energetico e sulla promozione dell’offerta gastronomica ligure attraverso iniziative condivise con il territorio. Ampio spazio sarà dedicato ai temi della sostenibilità, della lotta allo spreco alimentare e della collaborazione con scuole alberghiere e produttori per favorire il ricambio generazionale nel settore.

«Negli ultimi anni il comparto della ristorazione ha affrontato passaggi molto complessi – ha commentato Losio – dimostrando resilienza e capacità di reinventarsi. Continuerò a mettere a disposizione esperienza e collaborazione all’interno del nuovo Direttivo».

Il presidente di FIPE-Confcommercio Genova, Alessandro Cavo, ha augurato buon lavoro al nuovo gruppo dirigente, sottolineando come «la ristorazione continui a rappresentare un elemento centrale per l’economia cittadina e per l’attrattività turistica di Genova».