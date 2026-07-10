Nervi, inaugurata la nuova area relax e ristoro: tavoli, ombrelloni e vista mare per cittadini e turisti

Un nuovo spazio pubblico affacciato sul mare, pensato per offrire un luogo di sosta, socialità e riparo dal caldo, è da oggi a disposizione della comunità di Nervi. Il Municipio IX Levante può contare su una nuova area relax inaugurata mercoledì 8 luglio nello slargo tra via Giuseppe Pessale e l'inizio di via Guglielmo Oberdan, grazie all'iniziativa del Civ Nervi Mare in collaborazione con Confesercenti Genova e al patto di collaborazione siglato con il Comune di Genova e il Municipio Levante, che hanno concesso gratuitamente l'utilizzo dell'area.

Lo spazio è stato allestito con tavoli, sedie, ombrelloni, un manto in erba sintetica e contenitori per la raccolta differenziata, trasformando un'area poco valorizzata in un punto di incontro aperto a residenti e turisti.

«Questo è il primo tassello di un progetto più ampio – spiega Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare –. Abbiamo voluto creare un luogo d'ombra dove le persone possano fermarsi, leggere un giornale, mangiare un gelato, giocare a carte o semplicemente riposarsi. È uno spazio completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione nelle attività vicine».

L'iniziativa nasce da un percorso condiviso con le istituzioni. «Abbiamo presentato un progetto al Municipio Levante, poi rivisto e perfezionato dagli uffici tecnici. Dopo l'approvazione della giunta municipale e del Comune di Genova, abbiamo ottenuto gratuitamente la concessione dell'area, senza alcun costo di occupazione del suolo pubblico», racconta Ravano.

L'area dispone di circa venti posti a sedere e, oltre ai nuovi arredi, ha permesso di riqualificare l'intero spazio circostante. «Abbiamo ripristinato le panchine e la ringhiera, realizzato l'impianto di illuminazione, installato nuovi paletti, piantato fiori e sistemato tutta la zona».

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione quotidiana. Lo spazio sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 23, orario scelto per garantire la tranquillità del quartiere. Al termine della giornata tavoli e sedie verranno riposti e gli ombrelloni chiusi, evitando così possibili assembramenti nelle ore notturne.

«L'area è completamente gestita dal Civ attraverso il lavoro dei volontari. Ogni giorno ci occupiamo della pulizia, della sanificazione dei tavoli e dello svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata», sottolinea la presidente.

Tra le regole previste, il divieto di utilizzare contenitori in vetro, sostituiti da materiali come carta e plastica, mentre tre appositi cestini consentono di effettuare correttamente la raccolta differenziata.

L'obiettivo, però, va oltre questo primo intervento. Il Civ Nervi Mare guarda già ad altre aree del quartiere, in particolare al porticciolo di Nervi, dove manca la possibilità di sostare all'ombra.

«Riceviamo molte richieste soprattutto dalle persone anziane. Vorremmo individuare uno spazio dove installare ombrelloni fissi e panchine, creando nuove zone d'ombra senza necessariamente replicare i tavoli, che richiedono una gestione più complessa».

Il progetto resterà attivo durante tutto l'anno. «A Nervi gli inverni sono molto miti e lo spazio potrà essere vissuto 365 giorni all'anno», osserva Ravano. L'iniziativa è stata interamente finanziata dal Civ Nervi Mare con il contributo di alcuni commercianti della zona, che hanno sostenuto concretamente il progetto donando parte delle attrezzature.

«La risposta delle attività commerciali è stata molto positiva. È un'iniziativa civica che nasce per la cittadinanza e anche per i turisti. Crediamo che una città più accogliente sia un beneficio per tutti e continueremo a lavorare insieme al Comune e al Municipio per replicare questo modello anche in altre zone del Levante».

«Siamo molto felici e onorati di essere stati i primi a rendere una zona, un po abbandonata, fruibile alla cittadinanza, certamente con l ‘aiuto sia del Civ, del Municipio, delle associazioni come la Confesercenti, e alcune attività commerciali. Forti di questa onda pubblicitaria positiva, vorremmo ampliare i progetti, come una zona d’ombra fruibile al Porticciolo di Nervi, che potrebbe servire anche ai turisti che attendono il traghetto. È per questo che ci impegneremo nuovamente per coinvolgere le autorità competenti e le attività presenti proprio in quella zona» ha dichiarato la vicepresidente del civ Vanessa Spigno.

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