Nervi, Comune di Genova cambia piano urbanistico e progetto piscina e supermercato

Niente più piscina ma un maggior numero di parcheggi nell'area ex Campostano a Nervi dopo l'approvazione della delibera di giunta comunale votata oggi dalla maggioranza in consiglio e che prevede l'adozione di aggiornamento al piano urbanistico comunale. Tramonta la realizzazione di una struttura sportiva con annesso supermercato mentre l'amministrazione introduce, sulla base di alcune analisi, la necessità di destinare maggiore spazio a servizi e in particolare a parcheggi.

Tuttavia la variazione, parlando genericamente di "servizi", non esclude la presenza di negozi di vicinato, magari aggregati ed elimina inoltre il vincolo cimiteriale. Questo ultimo aspetto, secondo l'opposizione, che ha votato contro la delibera, è il "grimaldello per modificare le norme e consentire ora davvero l'apertura di un supermercato con dei parcheggi", le parole di Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) "in una piccola oasi di biodiversità urbana".

Mentre Chicco Veroli (Vince Genova) e Stefano Costa (Forza Italia) hanno sottolineato la bontà della delibera come "attività di riqualificazione del tessuto urbano sulla base delle esigenze del quartiere". Secondo il capogruppo Pd Simone D'Angelo "è incomprensibile che l'amministrazione abbia presentato questa delibera in procedura d'urgenza sulla base di un ricorso al Tar del 2016". Fabio Ceraudo, M5s, auspica che si possa capire chiaramente quale sarà il futuro dell'area: "Quel che è certo è che ci sarà un consumo del suolo e un aumento del rischio idrogeologico".

La delibera, comunque, è impostata sul concetto di "servizi pubblici": "L'area in esame - si legge - possiede le caratteristiche morfologiche e localizzative idonee alla realizzazione di nuovi servizi pubblici". L'assessore all'Urbanistica Mario Mascia ha accolto nel testo un ordine del giorno di Cristina Lodi (Pd) che chiede che i progetti per l'area ex Campostano siano condivisi con il territorio.