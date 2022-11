Nerio Nucci è il nuovo presidente di Anpas Liguria

Cambio ai vertici di Anpas Liguria: a guidare il movimento delle pubbliche assistenze Anpas della nostra regione sarà Nerio Nucci, storico volontario della Pubblica Assistenza di Lerici. Nucci succede a Lorenzo Risso che presiedeva Anpas Liguria dal 2014.

Così ha deciso ieri sera 21 novembre il Consiglio Regionale.

Nerio Nucci è nato in Australia 63 anni fa e vive attualmente in una piccola frazione di Lerici. Da pochi mesi si è ritirato dal lavoro dopo oltre quarant’anni di servizio presso una multinazionale estera come responsabile dell’ufficio pubblicazioni tecniche e formazione.



“Il nostro obiettivo – dichiara Nucci – non sarà quello di limitarci al soccorso e alle nostre consuete attività, ma far fronte anche alle nuove richieste di aiuto da parte dei cittadini che l’attuale contesto sociale fa emergere. Mai come oggi dobbiamo ricordare i nostri principi ispiratori e interrogarci sul nostro ruolo nel futuro: dobbiamo rinforzare le relazioni con il territorio, dare il nostro contributo in una società in cui i livelli essenziali di assistenza assumono un ruolo sempre più importante in uno scenario dove le persone devono far fronte a sempre crescenti difficoltà.



Sarà un lavoro difficile, ma avrò il supporto di un’ottima squadra con la quale lavorerò a stretto contatto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.

Desidero infine rivolgere i più sentiti ringraziamenti al Presidente uscente Lorenzo Risso ed esprimergli la più viva gratitudine per la passione, l’impegno e i risultati che ha ottenuto nei molti anni durante i quali è rimasto al vertice del nostro movimento.”