Nel segno di Colombo: l’evento dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni

L’Istituto Internazionale delle Comunicazioni (IIC) ha organizzato un importante evento intitolato “Nel segno di Colombo”, un’occasione di confronto e riflessione sul ruolo strategico delle comunicazioni nell’era digitale. A Telenord sono intervenuti Riccardo Genova, Presidente dell’IIC, e Daniela Teodori, Segretario Generale, offrendo uno sguardo approfondito sulle attività dell’Istituto e sulle prospettive future del settore. L’incontro ha rappresentato un momento chiave per riaffermare l’impegno dell’Istituto nel promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini in ambito comunicativo e tecnologico.

