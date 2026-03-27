Nazionale: superata 2-0 la Nordirlanda, martedì a Zenica gli azzurri devono battere la Bosnia per andare al Mondiale

La Nazionale italiana di calcio compie un passo fondamentale nel proprio cammino verso il Mondiale superando per 2-0 l’Irlanda del Nord in una convincente prova disputata a Bergamo.

A firmare il successo azzurro sono stati Sandro Tonali e Moise Kean, protagonisti di una prestazione solida e concreta che ha permesso all’Italia di controllare la partita e portare a casa tre punti preziosi. Tonali ha dettato i tempi a centrocampo, mentre Kean si è confermato decisivo in fase offensiva, trovando la via del gol con grande determinazione.

La vittoria contro l’Irlanda del Nord rappresenta molto più di un semplice successo: è un’iniezione di fiducia in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento.

Ora, infatti, tutti gli occhi sono puntati sulla sfida di martedì contro la Bosnia ed Erzegovina, in programma a Zenica. Uno spareggio che metterà in palio la qualificazione al Mondiale. L'Italia deve assolutamente scongiurare la terza esclusione di fila, dopo quelle patite in Russia e in Qatar.

La Bosnia rappresenta l’ultimo ostacolo tra gli Azzurri e il sogno iridato: serviranno concentrazione, carattere e continuità per chiudere il discorso e centrare un obiettivo fondamentale. L’Italia arriva all’appuntamento forte del successo di Bergamo, ma consapevole che servirà una prestazione ancora più intensa per conquistare il pass decisivo.

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