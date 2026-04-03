Nazionale, lascia anche Gattuso: "Con il dolore nel cuore". Risolto il contratto
di Redazione
"Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale".
Con una dichiarazione diffusa dalla Federcalcio, Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha ufficializzato il suo addio alla panchina azzurro dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026.
Risolto consensualmente il contratto che legava l'allenatore alla panchina dell'Italia.
In precedenza si erano dimessi il presidente federale Gabriele Gravina e il capodelegazione Gianluigi Buffon.
Il prossimo 22 giugno a Roma si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente della Figc.
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Tags:Gattuso
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