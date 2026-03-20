Nazionale, i convocati di Gattuso per lo spareggio con l'Irlanda del Nord: la novità è Palestra

Sono 28 gli azzurri convocati dal Ct Gennaro Gattuso per l'Italia impegnata giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi verso il Mondiale contro l'Irlanda del Nord.

Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005, alla prima chiamata in Nazionale maggiore.

Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d'Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.

Inizierà domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la 'missione Mondiale' della Nazionale. In caso di successo con l'Irlanda del Nord, martedì 31 marzo l'Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale 2026 in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).









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