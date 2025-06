Nave Italia approda ad Atene: al Pireo la prima missione internazionale all’insegna dell’inclusione e del coraggio

La Campagna 2025 di Nave Italia è ufficialmente partita, segnando l’inizio della diciottesima stagione di navigazione solidale del brigantino a vela, frutto della collaborazione tra la Fondazione Tender To Nave Italia ETS e la Marina Militare.



Inizistiva di solidarietà - Dal 12 aprile, la nave ha già ospitato sei dei venti progetti previsti, coinvolgendo oltre 300 beneficiari con disabilità, fragilità psicosociali, malattie croniche o in situazioni di disagio sociale e scolastico.

Missione Internazionale in Grecia - Una delle novità più significative di questa stagione è la missione internazionale in Grecia, prevista dal 19 al 21 giugno. Nave Italia sarà ormeggiata al porto del Pireo, ad Atene, su invito dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Durante questa tappa, saranno organizzate iniziative dedicate all’inclusione sociale, alla cultura e allo sport solidale. Tra gli eventi in programma, spicca la partecipazione alla regata organizzata dallo Yacht Club del Pireo, con Nave Italia che fungerà da boa di partenza o arrivo. A bordo sarà presente anche un gruppo di un’associazione locale.

I Progetti in Programma - Il programma della Campagna 2025 prevede una serie di progetti che si svolgeranno tra aprile e ottobre, toccando diverse località italiane e coinvolgendo diverse realtà associative. Tra i progetti in programma:

Dal 1° al 5 luglio: Associazione AGOP, con 12 giovani tra i 14 e i 22 anni seguiti dall’Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, in fase post-trattamento per patologie oncoematologiche.

Dal 8 al 12 luglio: “Talenti tra le Nuvole”, con ragazzi con DSA o disturbi del neurosviluppo, da Catania a Milazzo.

Dal 15 al 19 luglio: Fondazione La Casa delle Luci, con giovani con disabilità comunicative gravi, offrendo loro un’esperienza inclusiva in cui la Lingua dei Segni Italiana diventa il fulcro della comunicazione.

Dal 22 al 26 luglio: Istituto Nautico Giovanni XXIII di Salerno, con alunni a rischio di abbandono scolastico nella tratta Salerno–Gaeta.

Dal 29 luglio al 2 agosto: “Mio fratello è figlio unico”, con adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitive o disturbo dello spettro autistico, nella tratta Gaeta–Civitavecchia.

Un Progetto di Inclusione e Crescita - Nave Italia si conferma come un potente strumento educativo e terapeutico, utilizzando il mare come mezzo per promuovere l’inclusione, l’autonomia e la crescita personale. Ogni progetto si sviluppa secondo il “Metodo Nave Italia”, articolato in tre fasi: preparazione, navigazione e consolidamento. Questo approccio consente ai partecipanti di vivere un’esperienza unica, che favorisce il superamento delle proprie fragilità attraverso la collaborazione e la condivisione.

