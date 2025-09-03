Nautico 2025, Salis: "Salone opportunità per Genova, con edizione speciale dei Rolli Days e il convegno Anci"

Silvia Salis, sindaca di Genova, commenta l'imminente Salone Nautico: "Questo è il più grande marchio della nostra città. Il Salone Nautico è un marchio nazionale e internazionale importantissimo. Il Comune di Genova sostiene completamente Confindustria Nautica in questa come in tutte le altre edizioni."

Un legame tra il Salone e la storia di Genova - "In più, abbiamo voluto con un filo blu legare il Salone di Genova alla parte storica della nostra città, per cui in occasione del Salone apriremo un'edizione speciale di Rolli Days dei nostri palazzi patrimonio Unesco. Credo che questo sia anche un modo per dare un'offerta più ampia a chi viene al Salone. In più ho invitato, insieme ad Anci, i sindaci di una delle città più importanti d'Italia, che si fermeranno per una nostra riunione Anci. Il 17 settembre e il 18 saranno presenti con la fascia tricolore a inaugurare il Salone, quindi a diffondere in tutta Italia il messaggio, l'importanza e l'organizzazione del Salone Nautico."

Un evento da gestire con attenzione - "Ovviamente il traffico diventa più complicato per l'affluenza, e questo è innegabile ed è anche normale. Stiamo ovviamente gestendo l'impatto con le forze dell'ordine e la nostra polizia locale, per creare meno disagi possibile Questi sono grandi eventi che hanno un grande ritorno per Genova. Per la prima volta facciamo un percorso facile per accedere ai servizi facile, anche perché quando arrivano visitatori da fuori, devono potersi muovere facilmente".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.