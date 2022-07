Nasce "SaluteSanità", l'editore Monti: "Guida gratuita, pratica, utile a tutti e costantemente aggiornabile"

di Marco Innocenti

L'ideatore della guida spiega: "Da anni puntiamo a un'informazione qualificata e certificata nel settore: cosi soppiantiamo il 'Dottor Google' e diventiamo punto di riferimento per il cittadino"

Tanti i volti della sanità ligure ma non solo, alla presentazione di "SaluteSanità", la guida nata da un'idea di Massimiliano Monti, editore di Telenord ed Edizioni Liguri. Proprio Monti ha spiegato da dove sia partita l'idea e cosa rappresenti questa pubblicazione: "Questa idea parte da lontano, dal 1992 quando i primi programmi televisivi portavano argomenti e contenuti tematici a contatto con i telespettatori. Allora anche solo il contatto al telefono sembrava avveniristico poi nel 2017 siamo arrivati a costruire Salute88, il canale dedicato al mondo della salute, creando qualcosa di unico sul nostro territorio che portasse un'informazione certificata e qualificata. Oggi la mia idea nuova è nata proprio per chiudere un cerchio tra comunicazione social, web, tv e carta stampata. Il risultato è una guida gratuita, utile per tutti, pratica per recuperare numeri di telefono e informazioni".

"L'obiettivo era creare una guida cartacea e renderla digitale, attraverso l'inserimento di QRCode per dar modo al cittadino di non lasciar invecchiare questa guida, rendendola costantemente aggiornabile. Questa è la prima distribuzione con 100mila copie in tutta la Regione, nelle Asl e nella grande distribuzione, nei laboratori e in molti altri siti per raggiungere il cittadino e far sì che la comunicazione soppianti il cosiddetto 'dottor google', garantendo un percorso ampio e di riferimento per il cittadino, sia attraverso la televisione che sta per diventare smart tv".