"SaluteSanità" , Bassetti: "Guida utile per contrastare le fake news"

di Christian Torri

Il commento del virologo Matteo Bassetti sulla nuova guida

Oggi alla presentazione della nuova guida "SaluteSanità" il virologo Matteo Bassetti il quale ha dichiarato:

"Credo che sia una guida molto utile soprattutto in un momento in cui le informazioni arrivano spezzettate con tante fake news, penso che questo sia il modo di sapere dove andare, con chi parlare e quali sono le strutture più adeguate... un modo per dire no al 'Dottor Google' che in questi tre anni ha parecchio rovinato la reputazione del mondo medico-sanitario.

Soprattutto far vedere come la Liguria offra un'offerta sanitaria di grandissimo livello ed è bello che questo possa essere messo in un libro, spero che abbia ampia diffusione e che aiuti il cittadino a trovare le strutture di cui ha bisogno".