Nasce la Pro Loco a San Martino. I progetti non mancano





Una nuova realtà al servizio dei cittadini e del territorio. La rete delle Pro Loco si allarga e da oggi attraversa anche il quartiere di San Martino. Grande soddisfazione da parte del presidente della terza commissione del municipio 8 - Medio - Levante Simonetta Dimenticoni: "Ho riscontrato grande interesse e grande entusiasmo. L'obiettivo sarà quello di promuovere il territorio, favorire servizi agli anziani e dimostrarsi sensibili a iniziative di solidarietà. In altre parole non sarà un'associazione volta solo ad organizzare sagre e manifestazioni ludiche".





Presidente della Pro Loco San Martino sarà Roberta Catto. "L'intenzione è quella di collaborare con il Civ e con la parrocchia del Chiappeto, rendendo l'offerta più completa e cercando di andare incontro alle esigenze del maggior numero di persone - prosegue Simonetta Dimenticoni - Siamo convinti che anche sotto il profilo dei tesseramenti potremmo avere un primo significativo riscontro. Adesso l'obiettivo è quello di individuare una sede fissa, poi si entrerà maggiormente nel dettaglio, stilando una carta di convenzioni".













