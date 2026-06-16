Nasce la Carta Verde: una guida per rendere più sostenibili gli eventi sportivi

Promuovere uno sport sempre più attento all'ambiente e all'impatto sociale delle manifestazioni. Con questo obiettivo Endas, Opes e Acsi hanno presentato al Salone d'Onore del Coni la Carta Verde per gli Eventi Sportivi Dilettantistici, un documento pensato per supportare associazioni, società sportive ed enti del Terzo settore nell'organizzazione di eventi sostenibili.

La Carta Verde raccoglie indicazioni e buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale delle attività sportive, favorendo una gestione più responsabile delle risorse e una maggiore attenzione agli aspetti sociali. Lo strumento è disponibile gratuitamente online e punta a diventare un punto di riferimento per il mondo dello sport dilettantistico impegnato nel percorso della sostenibilità.

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