Musica, Alfa e Manu Chao: esce il 9 maggio il nuovo singolo "A me mi piace"

Venerdì 9 maggio esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “A me mi piace” feat. Manu Chao, il nuovo singolo inedito di Alfa, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di "Non so chi ha creato il mondo ma era innamorato" (https://lnk.to/Alfadeluxe), album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno per Artist First.

Nella nuova edizione dell’album sono presenti cinque canzoni inedite, tra le quali “A me mi piace”, il brano nato dalla collaborazione con Manu Chao. Un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il risultato è un brano inedito, capace di creare un ponte tra epoche e linguaggi, mantenendo viva l’energia istintiva e contagiosa che ha reso celebre l’universo musicale di Manu Chao. Ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu”, brano che ha segnato un'epoca. “A me mi piace” non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano dando vita a un’esperienza musicale che sorprende e coinvolge.

“Sono un grande fan di Manu Chao”, racconta Alfa. “Mio padre mi parlava spesso di un suo concerto a Genova durante il G8, ed è da allora che è considerato una leggenda in città. Collaborare con lui è surreale, è il featuring più grande della mia carriera. Abbiamo rielaborato Me Gustas Tu in una versione molto artistica: non si tratta di un remix, ma di una canzone completamente nuova, con sonorità gitane, trombe, chitarre e un’anima gipsy. Il video è stato girato a Genova, tra il centro storico e lo stadio, per celebrare la città e creare un caos positivo, proprio come piace a noi."

Il 30 maggio arriverà anche "Non so chi ha creato il mondo ma era innamorato deluxe", l’edizione ampliata del disco che ha segnato un punto di svolta nella carriera di Alfa. Questa versione deluxe, disponibile in CD e vinile colorato, offrirà un’immersione ancora più profonda nell’universo emotivo del cantautore.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 600 mila iscritti al canale Youtube e oltre 2 milioni di follower su TikTok, conta oltre 982 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 320 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 600 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto 1 quintuplo disco di platino (“bellissimissima <3”), 1 quadruplo disco di platino (“Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), 8 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”, “il filo rosso”, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”), e 8 dischi d’oro.

