Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana: un percorso tra passato e futuro
di Anna Li Vigni
Dalle radici al mondo: viaggio nella memoria tra valigie, mappe e ricordi
Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) è stato istituito il 3 dicembre 2008 dal Ministero degli Affari Esteri, con lo scopo di conservare e valorizzare la memoria dell’emigrazione italiana nel mondo.
La sua prima sede fu l’ex Gipsoteca del Vittoriano, a Roma, dove venne inaugurato nel 2009. In seguito, si decise di individuare una sede definitiva più coerente con il progetto culturale del museo.
Nel 2018 fu scelta la Commenda di San Giovanni di Pré a Genova, edificio simbolico per la sua storia di accoglienza ai viaggiatori. Dopo un importante lavoro di restauro e allestimento, il MEI ha aperto ufficialmente al pubblico nella sua nuova sede l’11 maggio 2022.
Lo abbiamo visitato con una guida speciale: il presidente della Fondazione del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana Paolo Masini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:museo emigrazione razzismo viaggiatori
Condividi:
Altre notizie
Un mare di musica…felice: al via le nuove attività Education del Teatro Carlo Felice
24/09/2025
di Anna Li Vigni
“Verso la libertà con un bagaglio leggero”: Faggiani racconta il suo cammino interiore in un libro a Camogli
24/09/2025
di Anna Li Vigni
Concerto “GRAAL” a Palazzo Reale, l’arpa celtica di Vincenzo Zitello incontra il violino di Fulvio Renzi
24/09/2025
di Anna Li Vigni
AperiRolli, musica, luci e cultura con visite guidate in tutti i palazzi di via Garibaldi
20/09/2025
di Anna Li Vigni