Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana: un percorso tra passato e futuro

Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) è stato istituito il 3 dicembre 2008 dal Ministero degli Affari Esteri, con lo scopo di conservare e valorizzare la memoria dell’emigrazione italiana nel mondo.

La sua prima sede fu l’ex Gipsoteca del Vittoriano, a Roma, dove venne inaugurato nel 2009. In seguito, si decise di individuare una sede definitiva più coerente con il progetto culturale del museo.

Nel 2018 fu scelta la Commenda di San Giovanni di Pré a Genova, edificio simbolico per la sua storia di accoglienza ai viaggiatori. Dopo un importante lavoro di restauro e allestimento, il MEI ha aperto ufficialmente al pubblico nella sua nuova sede l’11 maggio 2022.

Lo abbiamo visitato con una guida speciale: il presidente della Fondazione del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana Paolo Masini.

