Municipio Levante: viaggio tra Borgoratti, Apparizione e San Desiderio con presidente Bogliolo e assessore Viale
di Luca Pandimiglio - Katia Gangale
Un confronto diretto sulle iniziative di sviluppo, la partecipazione cittadina e gli interventi previsti per migliorare la qualità della vita
In questo approfondimento esploriamo le realtà del Municipio Levante, un territorio ricco di storia, cultura e vitalità, che comprende i quartieri di Borgoratti, Apparizione e San Desiderio. Un viaggio per conoscere le sfide, le opportunità e i progetti in corso che interessano queste comunità.
In studio con Katia Gangale c'è Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, e in collegamento da territorio, Luca Pandimiglio incontra Giorgio Viale, assessore municipale, per un confronto diretto sulle iniziative di sviluppo, la partecipazione cittadina e gli interventi previsti per migliorare la qualità della vita nei quartieri.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Raddoppio Finale-Andora, Rixi: "Dialogo è la chiave per un’opera attesa da oltre 50 anni"
22/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Portofino, il sindaco Viacava: "A breve l'inaugurazione della strada intitolata a Silvio Berlusconi"
22/10/2025
di Roberto Rasia
Città Metropolitana: clamoroso rinvio del primo consiglio, salta la delibera Amt sulle nuove tariffe
22/10/2025
di Gilberto Volpara
Disagi alla Foce: dall’ex Mondo Bimbo alla riqualificazione dei Giardini Govi
22/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Amt, novità in arrivo: addio a metro e ascensori gratuiti, cambia il sistema abbonamenti
22/10/2025
di Stefano Rissetto