Municipi, via alla riforma: 3 milioni per le manutenzioni e 55 nuovi dipendenti in arrivo

Il Comune di Genova punta a rafforzare il ruolo dei Municipi con più fondi, nuovo personale e strumenti dedicati alla partecipazione civica. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis insieme alla sua giunta, spiegando che l’obiettivo è migliorare la cura dei quartieri e avvicinare l’amministrazione ai cittadini.

Risorse – La giunta comunale ha illustrato un incremento significativo dei finanziamenti destinati ai Municipi, in particolare per la manutenzione straordinaria e per le piccole riqualificazioni. «Implementiamo le risorse per la manutenzione straordinaria», ha dichiarato l’assessore Patrone, sottolineando come molti interventi prima non fossero realizzabili dai territori.

Personale – Nel piano presentato sono previste 18 nuove assunzioni nel 2024 e 37 nel 2025, con l’obiettivo di potenziare la capacità operativa dei Municipi. Le nuove figure andranno a supportare la gestione degli interventi e la risposta alle esigenze locali.

Partecipate – Rafforzata anche la collaborazione con le aziende partecipate del Comune. L’assessore ha parlato di un “rapporto più stretto” con AMIU e Aster, soprattutto in fase di programmazione dei servizi annuali. L’obiettivo dichiarato è migliorare ulteriormente la qualità della manutenzione urbana.

Partecipazione - Una delle principali novità è l’istituzione degli uffici reti, prima in forma sperimentale e poi definitiva, in ogni Municipio. Saranno strutture dedicate a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e alla creazione di forum di quartiere. «Vogliamo una forte discontinuità sotto il profilo dell’ascolto e del coinvolgimento del cittadino», ha affermato l’assessore.

