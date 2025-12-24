MSC World Cruise 2026 salpa da Genova: parte il Giro del Mondo a bordo di MSC Magnifica

Genova si prepara ad accogliere la partenza di uno degli itinerari più affascinanti del turismo crocieristico internazionale. Lunedì 5 gennaio 2026, dalla Stazione Marittima del capoluogo ligure, MSC Magnifica salperà per la MSC World Cruise 2026, un viaggio straordinario di 132 giorni intorno al mondo che attraverserà 5 continenti, 33 Paesi e 46 destinazioni, coprendo oltre 40.000 miglia nautiche.





Un itinerario di esplorazione globale - La MSC World Cruise 2026 rievoca lo spirito dei grandi viaggiatori del passato, declinandolo in chiave contemporanea. Dopo la partenza dall’Europa, la nave farà rotta verso le Americhe, toccando i Caraibi, l’America Centrale e la costa occidentale degli Stati Uniti, alternando grandi città iconiche a scenari naturali di rara bellezza. Attraversato l’Oceano Pacifico, l’itinerario prosegue in Oceania, tra l’Australia e isole remote, per poi raggiungere l’Asia, con tappe in metropoli dinamiche e luoghi ricchi di storia, tradizioni millenarie e patrimoni culturali unici. Il rientro in Europa avverrà attraverso una suggestiva circumnavigazione dell’Africa, una delle principali novità dell’edizione 2026, con nuovi scali in Sudafrica, Namibia, Capo Verde, Seychelles, Mauritius e La Réunion.





Esperienze prolungate e comfort a bordo - Il viaggio prevede sette pernottamenti (overnight) in alcune delle destinazioni più affascinanti del percorso, consentendo ai passeggeri di vivere le città in modo più approfondito. A bordo di MSC Magnifica, gli ospiti potranno contare su un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort, con servizi e intrattenimento pensati per accompagnare una traversata di lunga durata.

