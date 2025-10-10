MSC domina la crescita navale globale nel 2025: superati i colossi cinesi del leasing

Nel 2025 MSC si afferma come la compagnia con l’espansione più significativa della flotta mondiale, aggiungendo 9 milioni di tonnellate di portata lorda (dwt) in un anno, secondo i dati di Maritime Strategies International (MSI). Con 44,5 milioni di dwt, il gruppo svizzero sale al secondo posto globale, superando Bank of Communications Leasing e avvicinandosi al leader COSCO (76,2 milioni di dwt). “La crescita di MSC è impressionante rispetto alla prudenza dei colossi del leasing cinese,” evidenzia MSI.

Tra le novità, l’ingresso dell’armatore belga CMB.TECH all’ottavo posto grazie all’acquisizione di Golden Ocean, e l’ascesa di Evergreen e Hapag-Lloyd.

In calo invece ICBC Leasing, Minsheng e l’iraniana NITC, penalizzata dalle sanzioni.

La classifica conferma la leadership cinese (5 operatori nella top 15), la solidità giapponese e il ruolo centrale della Grecia. “Il successo di MSC dimostra che i player privati europei possono ancora competere con i giganti asiatici,” conclude MSI.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.